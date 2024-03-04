Во Франции опубликовали список поставленных Киеву вооружений

Министерство Вооруженных сил Франции опубликовало перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. Соответствующая информация размещена на сайте оборонного ведомства.

Список включает 50 пунктов, среди которых защитное снаряжение, средства связи, а также вооружение разных типов, включая дальнобойные ракеты, ПВО и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Из документа следует, что среди систем ПВО на конец 2023 года Франция поставила на Украину две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral и одну систему противовоздушной обороны SAMP/T. Кроме того, ВСУ получили радар ПВО CM200. Среди средств поражения указаны крылатые ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow), их количество не раскрывается.

Киев также получил 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, четыре реактивные системы залпового огня, 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков.

Среди стрелкового оружия числятся 615 пулеметов разных калибров, а также 1 тыс. винтовок Famas и 20 снайперских винтовок.

До этого брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что Украине нужны не солдаты НАТО, а лучшее оружие, которое страны Запада могут предоставить.

Ранее российская армия уничтожила новейшие образцы вооружения НАТО.