Глава Херсонской области заявил об увеличении атак дронов

В Херсонской области снизилась интенсивность артиллерийских обстрелов, но увеличилось количество атак дронов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, слова которого передает газета «Известия».

«Сейчас интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась, но увеличилось количество атак дронов — они просто-напросто варварски себя ведут: нападают на обычные гражданские машины. Но тем не менее мирная жизнь берет верх. И в наших военных херсонцы уверены все больше и больше, потому что сами видят, что происходит», — сказал он.

2 марта сообщалось, что фонд развития промышленности Херсонщины заявил о планах создать 900 рабочих мест в год.

Днем ранее Сальдо рассказал, что подпольщики ликвидировали в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

29 февраля Сальдо сообщил, что коммунальная сфера и системы жизнеобеспечения в городе Херсоне пришли в запустение за время нахождения населенного пункта под контролем украинских войск.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, готова ли была Россия вывести войска из Запорожья и Херсона.