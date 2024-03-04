Бойцы «Хезболлы» открыли зенитный огонь по израильским самолетам над долиной Бекаа

Зенитные системы ПВО шиитской милиции «Хезболла» открыли огонь по воздушным судам израильских ВВС, которые появились в небе над долиной Бекаа на востоке Ливана. Эту информацию распространил новостной портал Al Nashra.

По данным СМИ, израильские истребители осуществляли разведывательные полеты на низкой высоте над Баальбеком и его окрестностями, а также были замечены в воздушном пространстве над южными районами Бейрута и Кесруаном. Согласно порталу, огонь зенитных орудий заставил израильские самолеты покинуть воздушное пространство Ливана.

На юге Ливана израильские ВВС атаковали форпосты шиитских вооруженных группировок в поселках Аит-эш-Шааб, Кфар-Килла и Ярун в воскресенье. Местные власти сообщили о разрушениях домов в кварталах, которые были заброшены жителями из-за интенсивных артобстрелов.

В ответ на серию минометных обстрелов по поселениям в Верхней Галилее израильская артиллерия нанесла удары по населенным пунктам Айтарун, Блида и Мейс-эль-Джебель. Есть раненые среди мирных жителей, которых доставили на скорой помощи, точное количество пострадавших уточняется.

В сводке в Telegram-канала военно-информационной службы «Хезболла» сообщается о нападениях на израильские механизированные патрули в пограничных районах Джебель-Назер, Малькия и Эс-Саммака. Отмечается, что бойцы из Ливана вступили в перестрелку с противниками в долине Ваззани.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.