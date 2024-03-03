В сеть попало видео уничтожения танка Abrams FPV-дроном «Упырь»

В сеть попало видео уничтожения танка Abrams российским дроном «Упырь». Об этом пишет ТАСС.

Третий за неделю танк американского производства был подбит на Авдеевском направлении под Бердычами. Судя по ролику, для того чтобы добить Abrams, потребовались два FPV-дрона «Упырь».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого появились подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине.

1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группы войск «Центр» подбили два танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху с помощью FPV-дронов.

27 февраля военный аналитик Виктор Мураховский заявил, что украинские войска применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams из резерва, потому что другие в этом районе закончились.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.