Российские войска охотятся на украинские радары и системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

По словам Подгурского, российские войска атакуют украинские объекты с помощью ракет Х-31П и Х-59.

«Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем ... . Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 «Малахит» и элементов систем С-300», — говорится в публикации.

Журналист подчеркнул, что российские Вооруженные силы намерены снизить боевой потенциал украинской армии.

До этого Military Watch Magazine писал, что страны Запада обсуждают возможность отправки солдат НАТО на Украину из-за территориальных потерь и провалов на поле боя. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации на Украине сделала актуальными призывы к прямому вмешательству стран Запада, в том числе к размещению наземных сил «c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.