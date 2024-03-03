Российские системы ПВО уничтожили около 40 БПЛА над Крымом

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь 3 марта уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что украинская сторона пыталась совершить атаку с применением 38 беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Все БПЛА были уничтожены над территорией Крыма, подчеркнули в ведомстве.

До этого Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить попытку властей Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Ленинградской области.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло два громких взрыва. Об этом сообщили жители города Ломоносов, который входит в состав Петродворцового района города. Отмечается, что взрывы были слышны недалеко от порта Бронка. По предварительным данным, над Финским заливом был сбит БПЛА. Telegram-канала 112 сообщил, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.