Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с помощью артиллерии нанесли точечные удары по укрепленным позициям украинской армии в населенном пункте Тоненькое перед штурмом. Об этом сообщил оператор разведывательного беспилотника группировки войск «Юг» с позывным Шмель, слова которого передает РИА Новости.

«Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии», — сказал он.

2 марта Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили 155-мм колесную самоходную гаубицу Zuzana словацкого производства.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили один автомобиль Hummer американского производства и одну боевую машину пехоты (БМП) шведского производства на Купянском направлении.

Также журнал Military Watch писал, что применение российскими Вооруженными силами планирующих бомб на Украине привело к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее в США раскрыли, какие города на Украине намерена освободить Россия.