Италия собирается вывезти из Словакии свою систему ПВО

Итальянское правительство сообщило, что намерено отозвать из Словакии систему противовоздушной обороны среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видео с обращением которого опубликовано на его странице в соцсетях.

«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система ПВО, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте», — сказал Фицо.

2 марта Фицо заявил, что Украина не в силах разрешить конфликт в свою пользу даже несмотря на поддержку стран Запада.

В этот же день министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину.

27 февраля Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции.

Ранее Фицо заявил, что боится того, что Запад по ситуации на Украине движется к принятию самого плохого решения.