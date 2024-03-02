В ЦАХАЛ сообщили об ударе по позициям «Исламского джихада»* в районе Рафаха

В ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия нанесла «точечный удар» по инфраструктуре движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) возле города Рафах, который находится на юге сектора Газа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.

«Ранее сегодня Армия обороны Израиля совместно с израильским управлением по безопасности нанесли удар по террористам «Исламского джихада», а также террористической инфраструктуре в районе Рафаха», — говорится в сообщении

При этом в сообщении говорится, что удар не причинил ущерба больнице, которая находилась в данном районе.

До этого министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Израиль стремится к миру.

При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, что военная операция ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа неизбежна, возможна только пауза для проведения переговоров, но не полная отмена операции. По словам Нетаньяху, с началом операции в Рафахе Израиль будет в «неделях, а не месяцах» от полной победы над радикальным движением ХАМАС.

Ранее в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе.