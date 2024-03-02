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Над Белгородской областью уничтожен еще один беспилотник ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник Украины над Белгородской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Над территорией Белгородской области был сбит еще один украинский беспилотник, летательный аппарат уничтожили средства ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Около 20:00 мск пресечена попытка совершить теракт c применением БПЛА самолетного типа на территории России», — говорится в сообщении

При этом уточняется, что для ликвидации дрона использовались дежурные средства ПВО, размещенные на территории приграничного российского региона.

В министерстве пояснили, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен в небе.

Ведомство уже отчитывалось второго марта о беспилотниках, сбитых над территорией российского региона, граничащего с Харьковской областью Украины.

По данным Минобороны, два БПЛА были сбиты около 19:30 мск, еще один — днем, около 16:00 мск. Губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что среди жителей региона пострадавших нет, также не было зафиксировано никаких разрушений инфраструктуры области.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военные неоднократно обстреливали как районные центры региона, так и его главный город — Белгород.

Ранее из-за сбитого беспилотника загорелось поле в Белгородской области.

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