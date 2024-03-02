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В США сообщили о трудностях ВСУ на поле боя

National Review: ВСУ отказались от ведения общевойскового боя на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за истощения лишились возможности вести общевойсковой бой на фронте. Об этом сообщает американская газета National Review.

«Украинская армия сегодня очень поредела и ослабла. ВСУ так и не освоили методы ведения общевойскового боя, а потом и вовсе от них отказались», — сказано в материале.

Кроме того, издание отметило, что некоторые государства, которые отправляли оружие Украине, больше не повторят поставки. Соединенным Штатам же потребуется много лет для пополнения собственных запасов оружия на фоне восточноевропейского конфликта.

2 марта британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска на Украине систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны Украины.

В этот же день американская газета New York Times писала, что плохая оборона Вооруженных сил Украины дает возможность Вооруженным силам России дальше продвигаться на запад страны.

Ранее была названа причина кадровых перестановок в бригадах ВСУ на Восточном направлении.

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Операция на Украине
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