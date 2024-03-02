Российская ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью с помощью отечественных средств ПВО были уничтожены два украинских беспилотника, которые запустили украинские военные. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Около 19.30 мск пресечена очередная попытка совершить теракт c применением двух БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с помощью беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали атаки на объекты внутри России.

В министерстве добавили, что летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, граничащей с Харьковской областью Украины.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщал, что ПВО работала в Шебекинском городском округе области. Он отмечал, что предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших среди жителей и разрушений на объектах и в жилых домах.

За второе марта это вторая атака ВСУ, которую остановила отечественная ПВО в приграничном регионе. Первый беспилотник сбили в районе 16 часов мск.

Белгородская область из-за близости к Харькову регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, а также атакам беспилотников.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков