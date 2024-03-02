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У Финского залива в Ленинградской области сбили дрон

Губернатор Ленобласти: средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

В Ломоносовском районе работает ПВО, цель сбита над акваторией и побережьем Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Сработали средства ПВО, [расположенные на территории Ленинградской области]. Воздушные цели [были успешно] поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал глава региона.

Сообщению губернатора предшествовала информация от Росавиации о том, что в работе аэропорта Пулково под Санкт-Петербургом с 19:32 мск вводятся временные ограничения на прием и вылет гражданских авиарейсов.

Системы ПВО появились в Ленинградской области после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали своими беспилотниками атаковать объекты на территории региона.

В ночь на второе марта дрон врезался в жилую пятиэтажку на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате были повреждены балконы и окна.

Инцидент произошел около 7:30 мск. Из жилого строения были эвакуированы около 100 человек.

Ранее были раскрыты подробности того, как дрон упал на территории завода в Петербурге.

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