У Финского залива в Ленинградской области сбили дрон

В Ломоносовском районе работает ПВО, цель сбита над акваторией и побережьем Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Сработали средства ПВО, [расположенные на территории Ленинградской области]. Воздушные цели [были успешно] поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал глава региона.

Сообщению губернатора предшествовала информация от Росавиации о том, что в работе аэропорта Пулково под Санкт-Петербургом с 19:32 мск вводятся временные ограничения на прием и вылет гражданских авиарейсов.

Системы ПВО появились в Ленинградской области после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали своими беспилотниками атаковать объекты на территории региона.

В ночь на второе марта дрон врезался в жилую пятиэтажку на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате были повреждены балконы и окна.

Инцидент произошел около 7:30 мск. Из жилого строения были эвакуированы около 100 человек.

Ранее были раскрыты подробности того, как дрон упал на территории завода в Петербурге.