Под Шебекино в Белгородской области сбили дрон

Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа под городом Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сработала наша система ПВО в Шебекинском городском округе», — пояснил глава облести. По его словам, беспилотник находился в районе поселка Батрацкая Дача.

Он рассказал, что сейчас оперативные службы Белгородской области уточняют информацию о последствиях на земле.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений среди жителей поселка нет.

Это второй дрон, который обнаружила и уничтожила отечественная ПВО на территории Белгородской области. Первый беспилотник сбили в районе 16 часов мск.

По данным Минобороны, летательный аппарат сбили дежурными средствами ПВО, а беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, а также атакам беспилотников. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

Ранее из-за сбитого беспилотника загорелось поле в Белгородской области.