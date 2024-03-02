Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Шебекино в Белгородской области сбили дрон

Губернатор Гладков заявил о сбитом с помощью ПВО беспилотнике под Шебекино

close
100%
Shutterstock

Российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа под городом Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сработала наша система ПВО в Шебекинском городском округе», — пояснил глава облести. По его словам, беспилотник находился в районе поселка Батрацкая Дача.

Он рассказал, что сейчас оперативные службы Белгородской области уточняют информацию о последствиях на земле.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений среди жителей поселка нет.

Это второй дрон, который обнаружила и уничтожила отечественная ПВО на территории Белгородской области. Первый беспилотник сбили в районе 16 часов мск.

По данным Минобороны, летательный аппарат сбили дежурными средствами ПВО, а беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, а также атакам беспилотников. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

Ранее из-за сбитого беспилотника загорелось поле в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами