В ФРГ подтвердили факт прослушивания переговоров немецких офицеров

Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не могут сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Об этом сообщает телеканал Tagesschau.

«По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе (военно-воздушных сил Германии. — «Газета.Ru»). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях», — говорится в сообщении.

До этого глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что в Германии необходимо укрепить систему безопасности после публикации обсуждения немецкими высокопоставленными офицерами ударов по Крымскому мосту.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта немецкое агентство DPA писало, что разговор высокопоставленных военных бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, расшифровка которого ранее попала в прессу, является подлинным.

Ранее в минобороны ФРГ не прокомментировали заявления о разговоре немецких военных.