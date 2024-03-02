Ракета «Сармат» может уничтожить несколько целей на Земле одновременно

Ракетный комплекс «Сармат» российского производства может одновременно поражать несколько целей на территории врага. Об этом сообщает британское издание Express.

«Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров), «Сатана-II» (по классификации НАТО. — «Газета.Ru») весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно», — следует из сообщения.

Отмечается, что ракетный комплекс может преодолевать расстояния от 10 до 18 тысяч километров, что покрывает всю территорию Европы и большую территорию США.

До этого сообщалось, что США на данный момент не намерены направлять своих экспертов для наблюдения за демонстрацией новых тяжелых баллистических ракет «Сармат», однако Вашингтон отслеживает ситуацию. По его словам, Пентагон осведомлен по данному вопросу.

При этом начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон счел, что Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире.

Ранее Шойгу сообщил о завершении работы над «Авангардами».