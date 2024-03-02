На Украине раскритиковали отправку десанта на Тендровскую косу

Потребности в спецоперации с участием украинских десантников на Тендровской косе не было. Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос, передает украинский телеканал Espreso.tv.

«Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий», — сообщил Кривонос.

До этого в Минобороны РФ сообщалось, что российские военные предотвратили попытку высадки украинских диверсантов ВМС в районе Тендровской косы. Кроме этого, российское войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктах Вербовое, Приморское, Новопокровка, Малая Токмачка, Орехов и Нестерянка в Запорожской области.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) 7370 человек. На Херсонском направлении за последнюю неделю украинская сторона потеряла до 290 бойцов, три танка, четыре бронемашины, 34 автомобиля и 16 артиллерийских орудий.

1 марта сообщалось, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины.