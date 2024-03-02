В Палестине упрекнули США в отправке боеприпасов Израилю

Отправка Соединенными Штатами боеприпасов Израилю не способствует урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил мэр города Рамалла в Палестине Исса Кассис, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его мнению, действия Вашингтона лишь подталкивают «фанатичное правительство» Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжать боевые действия в палестинском анклаве.

Также Кассис выразил надежду на то, что администрация президента США Джо Байдена сможет поспособствовать миру на Ближнем Востоке и по-настоящему реализовывать заявляемую цель создания независимого государства Палестина.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.