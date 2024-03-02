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В Ираке заявили об отсутствии решения о выводе войск коалиции из страны

Глава МИД Хусейн: решения о выводе из Ирака войск коалиции во главе с США нет

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AP

Ирак продолжает переговоры с США о выводе войск возглавляемой ими международной коалиции. Об этом рассказал РИА Новости глава иракского МИД Фуад Хусейн на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).

По словам дипломата, к настоящему времени пока не принято решение о выводе с территории Ирака американского военного контингента или сил коалиции.

Хусейн сообщил, что Багдад ждет итоговый отчет от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен политическому руководству и премьер-министру Ирака, чтобы те изучили его. После получения отчета иракские власти предпримут следующий шаг в рамках переговоров с Соединенными Штатами.

26 января власти Ирака официально уведомили российское руководство о готовности США вывести свои войска из страны. Как сказал специальный представитель президент РФ по Сирии Александр Лаврентьев, иракское правительство получило соответствующую информацию от американского посла в Багдаде.

Ранее США извинились перед Ираком за удар по его территории.

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