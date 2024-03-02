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Главком ВСУ Сырский назвал виновных в провалах Украины на востоке

Главком Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на востоке

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что в проблемах украинских войск на восточном направлении виновны командиры бригад.

«Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет», — написал Сырский.

По его словам, это, прежде всего, зависит от уровня подготовки командира бригады, его опыта, а также способности принимать взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач.

Согласно сообщению Сырского, в бригады, где наблюдаются проблемы с подготовкой штаба, им были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а его действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — написал главком ВСУ.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что Сырский очень недоволен положением дел на фронте, в частности, в Запорожской области и под Авдеевкой.

Политолог Олег Иванников высказывал мнение, что на Сырского свалят все неудачи и заменят. Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ. При этом эксперт отметил кандидатуру командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, у которого, в отличие от Сырского, остаются собственные покровители на Западе. Кроме того, Павлюк популярен в среде националистов.

Ранее в США заявили, что Киев все мрачнее рассматривает ситуацию на поле боя.

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