Российский снайпер рассказал, как уничтожил отделение ВСУ

Снайпер 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» российских войск с позывным «Шика» в течение одной ночи уничтожил отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали ТАСС в Министерстве обороны РФ.

Снайпер рассказал, что не ведет подсчета ликвидированных целей, но это делает его руководство.

«75 тыс. рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра. И в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек», — поделился «Шика».

Своей основной задачей он назвал ликвидацию личного состава ВСУ. Выстрелы он производит в основном с дистанции от 450 до 1000 м.

Снайпер рассказал, что выбирает укрепленные районы, какие-то бетонные сооружения. По его словам, в первое время, в начале спецоперации ему было страшно, «но потом привык». Защищает себя боец растяжками, расставляет гранаты на подходе к своей позиции.

В Министерстве обороны отметили, что снайперы 1-й гвардейской танковой армии западной группировки войск на Купянском направлении уничтожают особо важные цели, военнослужащих ВСУ, поддерживая боевую работу мотострелковых и танковых подразделений и тд.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.