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Ирак ждет отчета от совместной комиссии с США о выводе их войск из страны

Глава МИД Ирака: Багдад ждет отчета комиссии о возможности вывода войск коалиции

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Muhammad Hamed/Reuters

Иракские власти в данный момент ждут отчета от совместной комиссии Багдада и Вашингтона о возможности полного вывода войск коалиции с территории республики. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства сделал соответствующее заявление на полях дипломатического форума в турецком городе Анталье. Тогда же он отметил, что стороны уже начали переговоры по поводу вывода войск на уровне военных.

«Мы ждем финального отчета от совместной иракско-американской комиссии, который будет направлен иракскому политическому руководству и премьер-министру, чтобы те изучили его», — сказал Хусейн.

Он добавил, что после получения отчета Багдад предпримет следующий шаг в рамках переговоров с Вашингтоном.

26 января власти Ирака официально уведомили российское руководство о готовности США вывести свои войска из страны. Как сказал специальный представитель президент РФ по Сирии Александр Лаврентьев, иракское правительство получило соответствующую информацию от американского посла в Багдаде.

Ранее в Государственном департаменте США оценили возможность вывода войск из Сирии.

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