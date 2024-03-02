Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о первом полете разведывательного дрона XQ-67A

TWZ: созданный для ВВС США разведывательный БПЛА XQ-67A совершил первый полет

close
100%
Shutterstock

Новый разведывательный дрон XQ-67A, разработанный в США, совершил первый полет. О ходе испытаний беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сообщил журнал The War Zone (TWZ).

По данным издания, полет состоялся на одном из полигонов в американском штате Калифорния. Речь идет об объекте, которые принадлежит компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

В материале уточняется, что упомянутый дрон был сконструирован для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Работы проводились в рамках программы Off-Board Sensing Station (OBSS), главной целью которой является размещение на ведомом БПЛА самых разных датчиков ведущего самолета.

«Это первый тип беспилотника, построенный и летающий с использованием общего ядра шасси, разработанного GA-ASI, что способствует унификации нескольких типов летательных аппаратов», — прокомментировал вице-президент компании по передовым программам Майкл Этвуд.

При этом журналисты выяснили, что разработчики оснастили XQ-67A убирающимся трехопорным шасси и крыльями с малым углом стреловидности. Кроме того, летательный аппарат получил V-образное хвостовое оперение. Также авторы статьи обратили внимание на некие панели на корпусе БПЛА, которые могут оказаться антеннами от радаров бокового обзора.

Ранее российская компания «Алмаз-Антей» заявила о разработке нового дрона-конвертоплана «Настасья».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами