В бундестаге призвали передать Украине ракеты Taurus

Правительство Германии должно пойти ва-банк в вопросе поддержки Украины. Такое заявление в ходе интервью для газеты Handelsblatt сделал немецкий депутат, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он отметил, что в данный момент Берлину особенно важно проявить свою силу и не поддаться запугиванию. Речь идет о появлении в СМИ аудиозаписи с беседой высокопоставленных офицеров Вооруженных сил ФРГ, которые обсуждали план атаки на Крымский мост.

По словам депутата, в текущей ситуации канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит согласиться поставить в зону конфликта крылатые ракеты Taurus. При этом он подчеркнул, что информация о прослушке во время встречи офицеров является подлинной.

«Следует ожидать, что гораздо больше было перехвачено и раскрыто с целью повлиять на решения, дискредитировать людей и манипулировать ими», — добавил Кизеветтер.

В то же время он не исключил, что руководство страны не решается снабдить Киев дальнобойными ракетами из-за хорошей осведомленности Москвы о происходящем. Как сказал эксперт, беседу немецких офицеров могли «намерено слить в сеть» ради давления на Шольца.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжение попала аудиозапись с разговором высокопоставленных немецких офицеров. Позже журналист опубликовала фрагмент беседы, в ходе которой представители ВС ФРГ обсуждали план удара по Крымскому мосту при помощи крылатых ракет Taurus.

Ранее канцлера Германии Олафа Шольца назвали «психически больным» человеком.