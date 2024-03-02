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В Ираке заявили, что никто на Западе не просил поставки вооружения

Глава МИД Ирака заявил, что никто не просил поставок оружия для Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

Никто из Западных стран не контактировал с Багдадом насчет поставок советского оружия для Украины. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

«Насколько мне известно, никто не связывался с иракской стороной по этому поводу», — заявил Хусейн на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).

Позицией России в ходе специальной военной операции на Украине является недопустимость продолжения военных поставок со стороны стран Запада и нейтральных государств, так как это только увеличивает продолжительность боевых действий и мешает мирному урегулированию.

До этого министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Багдад готов выступить посредником на возможных переговорах между Россией и Украиной в том случае, если поступят просьбы от Москвы и Киева.

Иракский дипломат напомнил, что Багдад входит в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств.

Ранее Путин рассказал, за что Россия воюет в зоне СВО.

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Операция на Украине
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