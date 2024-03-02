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Лидер «Альтернативы для Германии» выступил против поставки ракет Taurus Украине

Лидер АдГ Крупалла выступил против поставки Германией ракет Taurus Украине

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок ФРГ дальнобойных ракет Taurus Украине после того, как в России была обнародована запись разговора немецких офицеров о намерениях атаковать Крымский мост. Об этом он заявил в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Генералы бундесвера якобы дали оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus <...> Нет поставкам Taurus», — написал он.

По словам политика, такой шаг втянул бы ФРГ в войну.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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