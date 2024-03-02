У берегов Аляски нашли обломки воздушного шара-шпиона

Американские спецслужбы забрали обломки воздушного шара-шпиона у берегов Аляски. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

Обломки того, что может являться аэростатом наблюдения были обнаружены рыболовецким судном у берегов штата. Эти фрагменты были переданы в ФБР, их анализ, по предварительным данным, показал, что аэростат обладал шпионским оборудованием иностранного государства.

В 2023 году в США заявили о работе сбитого в феврале года аэростата КНР через американскую интернет-сеть. Предполагается, что благодаря подключению к сети одного из интернет-провайдеров на территории США летательный аппарат мог отправлять и получать ответные сообщения из КНР.

До этого воздушный шар, который американские истребители перехватили в небе над западом США, оказался любительским аэростатом.

Ранее Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая.