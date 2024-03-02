В Пентагоне сообщили, что Россия предупреждала о пуске «Ярса»

Россия уведомила Соединенные Штаты о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», который прошел 1 марта. Об этом ТАСС сообщили в Пентагоне.

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

Ракетные войска стратегического назначения РФ запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В четверг с космодрома в Плесецке была запущена ракета подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

В Министерстве обороны России уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик российского ракетного комплекса.

Ранее российские ядерные комплексы были замечены в Москве.