Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне сообщили, что Россия предупреждала о пуске «Ярса»

Пентагон: Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс»

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Россия уведомила Соединенные Штаты о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», который прошел 1 марта. Об этом ТАСС сообщили в Пентагоне.

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

Ракетные войска стратегического назначения РФ запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В четверг с космодрома в Плесецке была запущена ракета подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

В Министерстве обороны России уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик российского ракетного комплекса.

Ранее российские ядерные комплексы были замечены в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами