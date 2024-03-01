Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США вновь разрешат полеты конвертопланов V-22

AP: США снимут запрет на полеты V-22 Osprey, наложенный после аварии в Японии

close
100%
Lance Cpl. Joaquin Dela Torre/Global Look Press

США на следующей неделе снимут запрет на полеты конвертопланов V-22 Osprey, эксплуатацию которых приостановили после аварии в Японии в ноябре 2023 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Агентство утверждает, что шеф Пентагона Ллойд Остин 1 марта провел встречу с высокопоставленными офицерами из ВВС и ВМС США, чтобы обсудить план возвращения к эксплуатации конвертопланов.

Источник агентства подчеркнул, что Пентагон планирует снять запрет на полеты V-22 Osprey на следующей неделе.

В ноябре 2023 года конвертоплан V-22 Osprey ВВС США упал в море поблизости от японской префектуры Кагосима.

Известно, что конвертоплан упал в районе острова Якусима, расположенного к югу от большого острова Кюсю. На борту могли находиться восемь человек.

Конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey является единственной серийной боевой машиной такого типа в мире. Он сочетает в себе возможности вертикального взлета и посадки, а также высокую скорость, которая присуща самолетам.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами