В США вновь разрешат полеты конвертопланов V-22

США на следующей неделе снимут запрет на полеты конвертопланов V-22 Osprey, эксплуатацию которых приостановили после аварии в Японии в ноябре 2023 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Агентство утверждает, что шеф Пентагона Ллойд Остин 1 марта провел встречу с высокопоставленными офицерами из ВВС и ВМС США, чтобы обсудить план возвращения к эксплуатации конвертопланов.

Источник агентства подчеркнул, что Пентагон планирует снять запрет на полеты V-22 Osprey на следующей неделе.

В ноябре 2023 года конвертоплан V-22 Osprey ВВС США упал в море поблизости от японской префектуры Кагосима.

Известно, что конвертоплан упал в районе острова Якусима, расположенного к югу от большого острова Кюсю. На борту могли находиться восемь человек.

Конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey является единственной серийной боевой машиной такого типа в мире. Он сочетает в себе возможности вертикального взлета и посадки, а также высокую скорость, которая присуща самолетам.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.