Украина получит 155-миллиметровые снаряды в ближайшие недели

Представитель минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что Украина получит в ближайшие недели первую партию 155-миллиметровых боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третьих странах. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Йиреша, в данной инициативе поучаствуют некоторые европейские страны. Он не уточнил, кто будет финансировать закупку боеприпасов, а также из чьих запасов будут брать оружие.

До этого стало известно, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине необходимого ей оружия и боеприпасов из запасов Пентагона, несмотря на то, что у правительства США нет денег на их замену.

При этом идею отправки Украине боеприпасов без возможности их заменить поддерживают все больше людей. Это, по словам источника, связано с тем, что у ВСУ заканчиваются артиллерия, средства ПВО и другие боеприпасы.

Накануне экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор признал, что у НАТО нет необходимого количества войск для отправки на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.