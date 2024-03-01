В ФРГ начали проверку из-за перехвата сообщений о ракетах Taurus

Министерство обороны Германии инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus. Об этом сообщает агентство Frankfurter Allgemeine.

Для этого Федеральное управление военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры, заявил пресс-секретарь Минобороны

До этого стало известно, что Министерство обороны Германии не намерено комментировать информацию о появлении у журналистов аудиозаписи, предположительно, с беседой высокопоставленных немецких офицеров о планируемом ударе по Крымскому мосту.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров Вооруженных сил ФРГ. По ее словам, на 40-минутной записи немецкие военнослужащие обсуждают планы по уничтожению Крымского моста.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали планы Германии относительно Крымского моста.