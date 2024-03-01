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В одном из украинских городов произошел взрыв

«Общественное»: в Николаеве на юге Украины произошел взрыв

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрыв произошел вечером в пятницу, 1 марта, в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти не комментировали ситуацию.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны действует воздушная тревога.

Ранее взрывы произошли в Херсоне. Факт взрыва подтвердило и украинское издание «Общественное». Издание отметило, что воздушная тревога при этом в регионе не объявлялась. Официальной информации о взрывах на данный момент нет.

Накануне в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Особый режим действовал на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, сирены включились в Николаевской и Кировоградской областях.

До этого в Киеве объявили воздушную тревогу.

Утром 28 февраля Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по целям в городе Одессе. Предположительно, российские бойцы атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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