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Франция рассматривает возможность разрешить спецназу пересекать границу Украины

Le Monde: Франция изучает возможность разрешить военным прибывать на Украину

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Jerome Delay/AP

Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. Об этом пишет газета Le Monde, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что Франция «молчаливо признавало» присутствие на Украине только сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE). При этом присутствие на Украине вооруженных сил Франции Парижем отрицается. Официально французский спецназ, который подчиняются генштабу, не пересекают украинскую границу.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — пишут журналисты.

Данный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Авторы статьи отмечают, что французское военное присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал не совсем верными мысли о том, что США пытаются дистанцироваться от заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Ранее во Франции слова Макрона об Украине связали с попыткой послать сигнал РФ.

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