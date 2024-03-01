Стало известно, сколько ударов потребовалось для уничтожения танка Abrams

ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams в зоне СВО, нанеся два удара. Об этом сообщил командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат, слова которого передает «Лента.ру».

«Первым дроном мы его остановили, экипаж начал спешиваться и убегать. Вторым дроном мы его поразили. Попали в боеукладку, кормовую часть, где находится боекомплект, произошло возгорание — танк сгорел. Танк был более приоритетной целью, чем экипаж», — сказал он.

28 февраля сообщалось, что Abrams в зоне СВО был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья».

Экс-подполковник армии США Эрл Расмуссен заявил, что американские танки Abrams не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине.

Сообщалось, что подбитый Abrams предложили установить около посольства США в Москве. Однако эксперты считают, что это больше подходит для разовой акции, после чего лучшее место образцу военной техники в подмосковном парке «Патриот».

Ранее сообщалось, что за неделю боев потери ВСУ превысили семь тысяч человек.