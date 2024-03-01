Военный эксперт рассказал о преимуществах «Циркона», который применялся в ходе СВО

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» является новейшей противокорабельной ракетой, которую Россия начала применять в 2023 году. Об этом «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, данный комплекс по своим характеристикам превосходит ракеты «Оникс» или «Калибр». Главная особенность «Циркона» состоит в том, что у Запада пока нет вооружения, которое могло бы поразить ракету, отметил эксперт.

«Ну что мы имеем из противовоздушных средств, противоракетных средств на Западе? У американцев есть такая система — THAAD, у евреев есть системы HATS-2, HATS-3. Дальше мы можем говорить еще про американские ракеты SM-3, SM-6 или JB. Противоракеты, которые запускают эти системы, у них скорость в два раза меньше, чем у «Циркона». У них очень слабая скорость, чтобы перехватить и тем более догнать наш «Циркон», — сказал Баранец.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что «Циркон» уже применялся в ходе специальной военной операции. По его словам, эта система уже находится в строю.

Путин также заметил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом. Глава государства подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в РФ будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.