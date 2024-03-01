Вице-адмирал рассказал о модернизации единственного российского авианосца

Ударный ракетный комплекс тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» не будет демонтирован в ходе ремонта и модернизации корабля и сохранит свое значение в системе его вооружения. Такое мнение выразил бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев, сообщает ТАСС.

«По всей видимости, ударный ракетный комплекс не будет демонтирован в пользу палубной авиации. Скорее, его модернизируют», — сказал Пепеляев.

При этом адмирал выразил надежду, что в будущем «порочная практика создания гибридных авианосцев» будет прервана. И на авианосцах нового поколения все полезные объемы корабля будут использованы для обеспечения базирования и поддержания боевого применения авиагруппы.

Наличие ракетных комплексов отличает авианесущий крейсер от авианосца, на котором такого вооружения нет.

Ремонт «Адмирала Кузнецова» начался в 2017 году. В 2018 году плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, в результате чего на корабль упал подъемный кран и повредил часть палубы. В декабре 2020 года и в декабре 2022 года на авианосце происходили пожары.

В результате модернизации корабль должен получить новую палубу с трамплином, новые силовую установку, кабельные трассы, навигационную систему и систему управления взлетом и посадкой палубной авиации. После завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

1 марта Вице-адмирал Пепеляев рассказал о проектах российских авианосцев.

29 февраля в Британии опровергли продажу авианосца Prince of Wales из-за нехватки средств.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» вернется в строй ВМФ России в 2024 году.