Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время на стороне Украины сражаются кадровые офицеры из Франции и Великобритании. Его слова передает РИА Новости.

В пятницу, 1 марта, глава российского внешнеполитического ведомства принял участие в дипломатическом форуме в турецком городе Анталье. При этом он обратил внимание собравшихся на то, что сейчас на Украине присутствуют не только иностранные наемники.

«Американцы до госпереворота (на Украине. — «Газета.Ru») сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наемников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — подчеркнул Лавров.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства страны провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Встреча состоялась на полях Антальского дипломатического форума, уточнила она.

26 февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправить свои войска на Украину. Как следует из его слов, эта тема стала одной из ключевых на экстренной конференции по данному конфликту в Париже.

Однако позже министр иностранных дел республики Стефан Сежурне отверг возможность отправки армии Франции в зону боевых действий.

Ранее в Кремле оценили степень вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.