В Минобороны ФРГ ответили на вопрос о подготовке к ударам по Крымскому мосту

Министерство обороны Германии не намерено комментировать информацию о появлении у журналистов аудиозаписи, предположительно, с беседой высокопоставленных немецких офицеров о планируемом ударе по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы зарубежного военного ведомства.

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — отметил источник агентства.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров Вооруженных сил ФРГ. По ее словам, на 40-минутной записи немецкие военнослужащие обсуждают планы по уничтожению Крымского моста.

Позже в Telegram-канале Симоньян появился один из фрагментов беседы, которая состоялась 19 февраля 2024 года. В нем участники встречи обсуждают возможность применения крылатых ракет Taurus для атаки на Крымский мост, при этом один из них обращает внимание на необходимость запустить по российскому объекту от 10 до 20 снарядов.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали планы Германии относительно Крымского моста.