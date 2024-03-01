Украинцы, которые в 2022 году хотели воевать в ВСУ, теперь не хотят быть уничтоженными на «войне Зеленского». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Сообщается, что вербовщики в ВСУ сталкиваются со все более серьезными проблемами. По мнению автора издания, это является признаком отчаяния, а Украина переживает серьезный кризис набора военных.

«Друзья, которые отчаянно желали вступить в ВСУ в 2022 году, теперь говорят об отказе быть уничтоженными в «войне Зеленского». Друзья на фронте говорят им: «Не стоит приезжать сюда, здесь царит хаос», — говорится в материале.

1 марта пленный украинский военный заявил, что отряд бойцов 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, брошенный на Тендровскую косу в Херсонской области, отправили на убой.

В этот же день минобороны сообщило, что в течение недели с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы Украины потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) 7370 человек.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий Вооруженным силами Украины Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшении ситуации на фронте.

Ранее в США усомнились в праве Украины просить поддержки у Запада.