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В регионе Украины начали круглосуточно выдавать повестки гражданам

«Общественное»: в Черкасской области начали круглосуточно вручать повестки

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Gleb Garanich/Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) начали круглосуточно выдавать повестки жителям Черкасской области Украины. Об этом рассказал заместитель начальника регионального военного комиссариата Роман Скрипник, которого процитировало местное издание «Общественное».

По его словам, с недавних пор ТЦК на территории Черкасской области начали работать круглые сутки. В связи с этим у представителей центров комплектования появилась возможность постоянно вручать гражданам повестки, за исключением комендантского часа.

«Если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК — мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром», — добавил Скрипник.

Также он уточнил, что в военных комиссариатах появились специальные группы работников. Вошедшие в них сотрудники отвечают за разные направления деятельности центров комплектования.

28 февраля сотрудники ТЦК попытались мобилизовать жителя города Одессы прямо в салоне троллейбуса. В результате в ситуацию вмешались другие пассажиры, вынудив представителей военного комиссариата оставить мужчину в покое и покинуть общественный транспорт.

Ранее работники центров комплектования в Одессе начали применять слезоточивый газ против сопротивляющихся призыву граждан.

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