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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

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Shutterstock

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

1 марта завербованная Службой безопасности Украины женщина рассказала, как готовилась к теракту в Крыму.

Сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Сирены включили на северо-востоке Украины: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также воздушную тревогу объявили в контролируемых Вооруженным силами Украины (ВСУ) районах ДНР.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян говорила, что в бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus.

Также сегодня сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины.

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