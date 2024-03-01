Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный украинский военный назвал свой отряд брошенным на убой

Пленный военный ССО Украины заявил, что его отряд отправили на убой

Отряд бойцов 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, брошенный на Тендровскую косу в Херсонской области, отправили на убой. Об этом заявил пленный военный отряда, слова которого передает ТАСС.

«Просто кинули группу на «героический убой» и отписались. И все это только ради медийки», — заявил боец.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю освободили на Авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

Также Минобороны сообщило, что с 24 февраля по 1 марта в плен российским войскам сдались 16 солдат Вооруженных сил Украины.

Кроме того, депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что наемники, воюющие на стороне ВСУ, оказались не готовы к противостоянию с российской армией.

Ранее завербованная СБУ женщина рассказала о подготовке теракта в Крыму.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами