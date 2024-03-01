Отряд бойцов 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ, брошенный на Тендровскую косу в Херсонской области, отправили на убой. Об этом заявил пленный военный отряда, слова которого передает ТАСС.

«Просто кинули группу на «героический убой» и отписались. И все это только ради медийки», — заявил боец.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю освободили на Авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

Также Минобороны сообщило, что с 24 февраля по 1 марта в плен российским войскам сдались 16 солдат Вооруженных сил Украины.

Кроме того, депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что наемники, воюющие на стороне ВСУ, оказались не готовы к противостоянию с российской армией.

Ранее завербованная СБУ женщина рассказала о подготовке теракта в Крыму.