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ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Старовойт: Курский поселок Теткино попал под обстрел ВСУ

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

До этого ВСУ обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

27 февраля мирные жители в Брянской области пострадали в результате обстрела ВСУ.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области.

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