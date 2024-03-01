В Белгородской области сбили беспилотник

Над населенным пунктов Новая Деревня в Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны, был сбит дрон самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сказал он.

Гладков отметил, что оперативными службами уточняется информация о последствиях на земле.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область беспилотником.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В министерстве обороны России обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.