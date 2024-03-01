В Херсоне ликвидировали сотрудников СБУ, которых отправил Киев

Подпольщики ликвидировали в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что в Херсоне продолжается насильственная мобилизация и террор мирных жителей. Однако российские подпольщики смогли узнать адреса проживания сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и уничтожили прикомандированных из Киева сотрудников СБУ.

«Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев», — заключил Сальдо.

До этого сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России поразили пункт расположения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья.