Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Херсоне ликвидировали сотрудников СБУ, которых отправил Киев

Сальдо: подпольщики уничтожили в Херсоне сотрудников СБУ

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Подпольщики ликвидировали в Херсоне прикомандированных из Киева сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что в Херсоне продолжается насильственная мобилизация и террор мирных жителей. Однако российские подпольщики смогли узнать адреса проживания сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и уничтожили прикомандированных из Киева сотрудников СБУ.

«Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья — это сбереженные семьи херсонцев», — заключил Сальдо.

До этого сообщалось, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России поразили пункт расположения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву городе Херсон.

Ранее сообщалось, что украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами