Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

close
100%
Shutterstock/lunopark

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включили на северо-востоке Украины: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также воздушную тревогу объявили в контролируемых Вооруженным силами Украины (ВСУ) районах ДНР.

До этого стало известно, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры. Глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров сообщил, что регион обстреливают уже пятые сутки подряд. В этот раз вновь поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Однако количество объектов и степень разрушений Федоров не уточнил.

Накануне в подконтрольном Украине городе Херсоне объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Ранее в Сумской области Украины за сутки зафиксировали более 200 взрывов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами