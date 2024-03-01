На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включили на северо-востоке Украины: в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также воздушную тревогу объявили в контролируемых Вооруженным силами Украины (ВСУ) районах ДНР.

До этого стало известно, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры. Глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров сообщил, что регион обстреливают уже пятые сутки подряд. В этот раз вновь поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Однако количество объектов и степень разрушений Федоров не уточнил.

Накануне в подконтрольном Украине городе Херсоне объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Ранее в Сумской области Украины за сутки зафиксировали более 200 взрывов.