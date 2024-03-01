В Запорожской области разрушили объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области снова получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Он написал, что регион обстреливают уже пятые сутки подряд. В этот раз вновь поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Однако количество объектов и степень разрушений Федоров не уточнил.

Накануне в подконтрольном Украине городе Херсоне объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко даже на всей территории страны.

Ранее в Сумской области Украины за сутки зафиксировали более 200 взрывов.