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Губернатор Курской области объявил об отмене ракетной опасности

Губернатор Старовойт: в Курске и Курском районе отменили ракетную опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

Ракетную опасность в Курске и Курском районе отменили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Ракетная опасность действовала в регионе с вечера 29 февраля. Сигнал об угрозе в Курске и Курском районе объявили в 21:38 по московскому времени.

Тем же вечером российские средства противовоздушной обороны (ПВО) около 22:00 мск уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области.

По данным Минобороны, для ликвидации беспилотника были задействованы дежурные средства ПВО, расположенные на территории российского региона.

Утром 29 февраля средства ПВО от Минобороны также уничтожили над Курской областью дрон, запущенный украинскими военными.

До этого Роман Старовойт сообщал, что украинские войска атаковали населенный пункт Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате чего в населенном пункте частично нарушено электроснабжение.

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