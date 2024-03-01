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Британский аналитик рассказал о реакции Сырского на ситуацию под Авдеевкой

Меркурис: Сырский обвинил офицеров ВСУ в поражениях под Авдеевкой и в Запорожье

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшении ситуации на фронте. Об этом заявил на своем Youtube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

Эксперт отметил, что Сырский очень недоволен положением дел, в частности, в Запорожской области и под Авдеевкой. Меркурис подчеркнул, что нынешний главком ВСУ намерен стабилизировать ситуацию на поле боя с помощью отправки новых подразделений на передовую.

Аналитик подчеркнул, что Сырский сейчас только тратит человеческий ресурс. Тем не менее российскую армию не получается сдержать, заключил он.

До этого политолог Олег Иванников заявил, что на Сырского свалят все неудачи и заменят. Он напомнил о русском происхождении украинского командующего как об одной из причин низкой популярности Сырского в ВСУ. При этом эксперт отметил кандидатуру командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, у которого, в отличие от Сырского, остаются собственные покровители на Западе. Кроме того, Павлюк популярен в среде националистов.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

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