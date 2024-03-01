Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США намеревалось нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этого. Об этом заявил бывший разведчик американский вооруженных сил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, после поддержанного ЦРУ государственного переворота на Украине разведка США совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских границ «с единственной целью — атаковать Россию».

Риттер заявил, что именно об этой угрозе со стороны стран Запада неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Эксперт добавил, что визит директора ЦРУ Джозефа Бёрнса на Украину — это гораздо более важное событие, чем поездка американского президента Джо Байдена в Киев.

В ноябре прошлого года немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявлял, что Бёрнсу поручено «заморозить» конфликт на Украине. По его словам, директор ЦРУ посетил Украину, чтобы сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому, «что его время вышло».

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